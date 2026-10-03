Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560R34HG4E10)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Maibenben X17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
152 330 руб.
В наличии
Код товара: 750827
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152 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.4
Описание товара Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560R34HG4E10)
Ноутбук Maibenben сочетает большой экран диагональю 17,3 дюйма и чёткое разрешение 1920?1080. IPS-матрица и частота обновления 144 Гц помогают получить яркое, плавное изображение — удобно для игр, видео и повседневных задач. За графику отвечает nVidia GeForce RTX 5060, а процессор AMD, 24 ГБ оперативной памяти DDR5 и быстрый SSD объёмом 1024 ГБ создают основу для уверенной работы с приложениями, играми и файлами. Большой экран, высокая частота обновления и вместительный накопитель делают эту модель универсальным выбором для работы и развлечений.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Maibenben сочетает большой экран диагональю 17,3 дюйма и чёткое разрешение 1920?1080. IPS-матрица и частота обновления 144 Гц помогают получить яркое, плавное изображение — удобно для игр, видео и повседневных задач. За графику отвечает nVidia GeForce RTX 5060, а процессор AMD, 24 ГБ оперативной памяти DDR5 и быстрый SSD объёмом 1024 ГБ создают основу для уверенной работы с приложениями, играми и файлами. Большой экран, высокая частота обновления и вместительный накопитель делают эту модель универсальным выбором для работы и развлечений.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 9, 17 дюймов, Для программирования, Для 3d моделирования, С большим экраном, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 9, 17 дюймов, Для программирования, Для 3d моделирования, С большим экраном, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560R34HG4E10) - по цене 152330 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560R34HG4E10)