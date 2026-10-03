Top.Mail.Ru
Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET) - фото 1
Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET) - фото 2
Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET) - фото 3
Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET) - фото 4
Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET) - фото 5
Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET) - фото 6
Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP 250
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET) - фото 1
  • Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET) - фото 2
  • Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET) - фото 3
  • Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET) - фото 4
  • Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET) - фото 5
  • Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET) - фото 6
  • Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 410 руб. 
Начислим 1127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750826
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET)
70 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 250
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
VA
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.33

Описание товара Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET)

Ноутбук HP с экраном диагональю 15,6 дюйма — удобный формат для работы и учёбы. Процессор Intel с 10 ядрами и 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно справляться с несколькими задачами, а SSD на 512 ГБ обеспечит место для файлов и приложений. Устройство поставляется без операционной системы — можно выбрать и установить подходящую. Предусмотрен один порт USB Type-C, установлен аккумулятор типа Li-ion.

Отзывы о товаре Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 250
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
VA
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP с экраном диагональю 15,6 дюйма — удобный формат для работы и учёбы. Процессор Intel с 10 ядрами и 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно справляться с несколькими задачами, а SSD на 512 ГБ обеспечит место для файлов и приложений. Устройство поставляется без операционной системы — можно выбрать и установить подходящую. Предусмотрен один порт USB Type-C, установлен аккумулятор типа Li-ion.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP 250R G10 Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" SVA FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (DN6W3ET) - стоимость товара 70410 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...