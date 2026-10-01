Уцененный товар Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние, 750805
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
30 000 Па
Емкость пылесборника
0.25 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Продолжительность автономной уборки, мин
170
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%46 950 руб. 55 230 руб.
В наличии
Код товара: 750805
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
46 950 руб. -15%
55 230 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Мощность всасывания
30 000 Па
Емкость пылесборника
0.25 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
63
Комплектация
держатель мопа x 2 шт, документация, инструмент для очистки, кабель питания, мешок для пыли х 2 шт, моп х 2 шт, моющее средство, станция самоочистки, удлинитель рампы базовой станции, фильтр для мойки
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Датчики
контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
320
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
170
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
205
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х43х42
Вес, кг.
13.6
Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, станция, доп.мешок д/сбора пыли, щетка-диск 2шт, жидкость, документация Причина уценки: после ремонта (ремонт компонентов)
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Мощность всасывания
30 000 Па
Емкость пылесборника
0.25 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
63
Комплектация
держатель мопа x 2 шт, документация, инструмент для очистки, кабель питания, мешок для пыли х 2 шт, моп х 2 шт, моющее средство, станция самоочистки, удлинитель рампы базовой станции, фильтр для мойки
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Датчики
контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Развернуть
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
320
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
170
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
205
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, станция, доп.мешок д/сбора пыли, щетка-диск 2шт, жидкость, документация Причина уценки: после ремонта (ремонт компонентов)
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Уцененный товар Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 46950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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