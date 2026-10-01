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Уцененный товар Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 750791
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Уцененный товар Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние, 750791

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Уценка
Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 1
Уценка
Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 2
Уценка
Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 3
Уценка
Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 4
Уценка
Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 5
Уценка
Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 6
Уценка
Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 7
Уценка
Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 8
Уценка
Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 1
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 2
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 3
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 4
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 5
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 6
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 7
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 8
  • Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
42 880 руб.  45 140 руб. 
В наличии
Код товара: 750791
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние
42 880 руб. -5%
45 140 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
независимая
Размер ниши для встраивания
56?49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59?5.8?52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х61х12
Вес, кг.
12.8

Описание товара Уцененный товар Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: панель в комплекте, документация Причина уценки: повреждена коробка



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Уцененный товар Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
независимая
Размер ниши для встраивания
56?49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59?5.8?52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: панель в комплекте, документация Причина уценки: повреждена коробка


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние – стоимость товара 42880 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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