Kenwood KMM-BT208 Автомагнитола
Оригинальный товар
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Характеристики
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб.
В наличии
Код товара: 750788
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Индикация входящего звонка
Нет
Страна производитель
Индонезия
Вес, г.
5
Описание товара Kenwood KMM-BT208 Автомагнитола
Автопроигрыватель KENWOOD KMM-BT208 с типоразмером 1DIN обладает 4-канальным звучанием с общей мощностью 88 Вт. Модель оснащена сегментным дисплеем с белой подсветкой, удобными кнопками управления и доступными разъемами USB, AUX. Встроенный эквалайзер помогает настраивать звук под ваши предпочтения и особенности динамиков. KENWOOD KMM-BT208 позволяет слушать радио AM/FM и сохранять 24 станции, подключать USB-накопитель с любимой музыкой. Вы можете выполнять синхронизацию со смартфоном по Bluetooth, совершать телефонные звонки по громкой связи и настраивать управление основными функциями с помощью руля. Модель идет в комплекте с ISO-коннектором, ключами для снятия основного блока и декоративной рамкой.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Развернуть
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Индикация входящего звонка
Нет
Страна производитель
Индонезия
Автопроигрыватель KENWOOD KMM-BT208 с типоразмером 1DIN обладает 4-канальным звучанием с общей мощностью 88 Вт. Модель оснащена сегментным дисплеем с белой подсветкой, удобными кнопками управления и доступными разъемами USB, AUX. Встроенный эквалайзер помогает настраивать звук под ваши предпочтения и особенности динамиков. KENWOOD KMM-BT208 позволяет слушать радио AM/FM и сохранять 24 станции, подключать USB-накопитель с любимой музыкой. Вы можете выполнять синхронизацию со смартфоном по Bluetooth, совершать телефонные звонки по громкой связи и настраивать управление основными функциями с помощью руля. Модель идет в комплекте с ISO-коннектором, ключами для снятия основного блока и декоративной рамкой.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Kenwood KMM-BT208 Автомагнитола – стоимость товара 8790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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