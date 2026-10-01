Kenwood KDC-BT560U DSP Магнитола
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Характеристики
Описание товара Kenwood KDC-BT560U DSP Магнитола
Автопроигрыватель KENWOOD KDC-BT560U выполнен в соответствии с типоразмером 1 DIN. Он использует 4 канала звука и обладает мощностью 200 Вт (4x50 Вт). Встроенный звуковой процессор DSP, 13-полосный эквалайзер, а также 2 и 3-полосный кроссовер улучшают качество звучания. Проигрыватель поддерживает воспроизведение всех популярных форматов аудио. Интерфейс Bluetooth позволяет подключить KENWOOD KDC-BT560U к смартфону без проводов. Для управления проигрывателем можно воспользоваться функциями KENWOOD Remote App ? приложения, устанавливаемого на смартфон. Такое соединение дает возможность общаться в режиме «hands-free». Также по Bluetooth можно воспроизводить музыку. Особенность проигрывателя в поддержке носителей CD/DVD. Порт USB дает возможность подключать накопители памяти с готовым плейлистом.
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Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
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