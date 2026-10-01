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Характеристики
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
6.8
Сенсорный дисплей
да
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Kenwood DMX-1025BT DSP Автомагнитола
Автопроигрыватель KENWOOD DMX-1025BT типоразмера 2 DIN станет одним из основных элементов акустики в вашей машине и обеспечит выходную мощность до 180 Вт: по 45 Вт на каждый из четырех каналов. Встроенный 13-полосный эквалайзер позволит настроить звук под взыскательный вкус любого автовладельца, чтобы любимые треки звучали идеально. Стандартный диапазон частот от 20 до 20000 Гц гарантирует детализированное звучание басов, средних и высоких частот. Устройство способно воспроизводить звук при беспроводном подключении к нему смартфона посредством технологии Bluetooth. Также к модели можно подключить обычную флешку.
Автопроигрыватель KENWOOD DMX-1025BT стал обладателем 6.8-дюймового TFT-дисплея с многоцветной подсветкой в темное время суток. Он используется не только для отображения информации, но и для сенсорной настройки работы устройства. Для радиолюбителей имеется встроенный тюнер с поддержкой радиочастот AM и FM. Ответьте на входящий звонок, не бросая руль во время вождения, благодаря режиму Hands-free.
Автопроигрыватель KENWOOD DMX-1025BT типоразмера 2 DIN станет одним из основных элементов акустики в вашей машине и обеспечит выходную мощность до 180 Вт: по 45 Вт на каждый из четырех каналов. Встроенный 13-полосный эквалайзер позволит настроить звук под взыскательный вкус любого автовладельца, чтобы любимые треки звучали идеально. Стандартный диапазон частот от 20 до 20000 Гц гарантирует детализированное звучание басов, средних и высоких частот. Устройство способно воспроизводить звук при беспроводном подключении к нему смартфона посредством технологии Bluetooth. Также к модели можно подключить обычную флешку.
Автопроигрыватель KENWOOD DMX-1025BT стал обладателем 6.8-дюймового TFT-дисплея с многоцветной подсветкой в темное время суток. Он используется не только для отображения информации, но и для сенсорной настройки работы устройства. Для радиолюбителей имеется встроенный тюнер с поддержкой радиочастот AM и FM. Ответьте на входящий звонок, не бросая руль во время вождения, благодаря режиму Hands-free.
Kenwood DMX-1025BT DSP Автомагнитола - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 21390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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