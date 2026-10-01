JBL STAGE2 65M Акустика
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб.
В наличии
Код товара: 750768
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 290 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара JBL STAGE2 65M Акустика
JBL STAGE2 65M Акустика
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитКолонки автомобильные Ural Молния АС-МЛ250 (без решетки) 300Вт 9...
-
В наличииЦена 4 120 руб.1030 руб. в СплитКолонки автомобильные Ural Классик АС-К1627К 140Вт 92дБ 4Ом 16.5...
-
В наличииЦена 4 190 руб. 8 025 руб.1048 руб. в СплитАвтоакустика Pioneer TS-R6951S, 2 колонки
-
В наличииЦена 4 190 руб. 4 500 руб.1048 руб. в СплитАвтоакустика Pioneer TS-G6930F, 2 колонки
-
В наличииЦена 4 190 руб. 5 012 руб.1048 руб. в СплитАкустическая система JVC CS-DR6930, 2 колонки
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитАвтоакустика JVC CS-DR693
-
В наличииЦена 4 190 руб. 5 340 руб.1048 руб. в СплитАкустическая система JBL STAGE2 624
-
В наличииЦена 4 220 руб.1055 руб. в СплитАвтоакустика Ural Молот АС-М250
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитАвтоакустика JBL Stage3 427F (без решетки) 90Вт 90дБ 3Ом 10см (4...
-
В наличииЦена 4 390 руб. 5 108 руб.1098 руб. в СплитАвтоакустика Ural AS-C1327K Red
-
В наличииЦена 4 480 руб.1120 руб. в СплитКолонки автомобильные Ural АК-74 М (без решетки) 200Вт 91дБ 4Ом ...
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитКолонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4...
JBL STAGE2 65M Акустика
JBL STAGE2 65M Акустика - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре JBL STAGE2 65M Акустика