JBL STAGE2 65 Акустика 16см коакс.
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 750765
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 630 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара JBL STAGE2 65 Акустика 16см коакс.
JBL STAGE2 65 Акустика 16см коакс.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 480 руб.1120 руб. в СплитКолонки автомобильные Ural АК-74 М (без решетки) 200Вт 91дБ 4Ом ...
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитКолонки автомобильные Pioneer TS-A879 (без решетки) 450Вт 85дБ 4...
-
В наличииЦена 4 680 руб.1170 руб. в СплитКолонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (...
-
В наличииЦена 4 960 руб.1240 руб. в СплитАвтоакустика JBL Stage 527F (без решетки) 120Вт 91дБ 3Ом 13см (5...
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитАвтоакустика Ural Молот АС-M250 (пара)
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитКолонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюй...
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитАвтоакустика ACV PM-65NEO
-
В наличииЦена 5 200 руб. 8 740 руб.1300 руб. в СплитАвтоакустика ACV MR802W (морская)
-
В наличииЦена 5 290 руб. 8 000 руб.1323 руб. в СплитКомплект акустики JBL STAGE3 627F, 2 колонки
-
В наличииЦена 5 390 руб.1348 руб. в СплитАвтоакустика Infinity Alpha 6930 Коаксиальнаяная акустика
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитАвтоакустика JBL STAGE1 9631 Коаксиальная
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитАвтоакустика JBL Stage3 527 120Вт 91дБ 3Ом 13см (5дюйм) (ком.:2к...
JBL STAGE2 65 Акустика 16см коакс.
JBL STAGE2 65 Акустика 16см коакс. - по цене 4630 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре JBL STAGE2 65 Акустика 16см коакс.