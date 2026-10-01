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Телевизор LG NANO 55" 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG NANO 55" 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU

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Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 1
Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 2
Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 3
Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 4
Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 5
Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 6
Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 7
Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 8
Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 9
Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 10
Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 11
Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 12
Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 13
Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 14
Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 15
Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 16
Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 1
  • Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 2
  • Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 3
  • Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 4
  • Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 5
  • Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 6
  • Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 7
  • Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 8
  • Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 9
  • Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 10
  • Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 11
  • Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 12
  • Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 13
  • Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 14
  • Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 15
  • Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 16
  • Телевизор LG NANO 55&quot; 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 250 руб. 
В наличии
Код товара: 750740
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LG NANO 55" 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU
44 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт Magic Remote
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.3х0.85х0.15
Вес, кг.
16.9

Описание товара Телевизор LG NANO 55" 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU

LG 55NU900B6LA — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Direct LED подсветкой, частотой обновления 60 Гц и процессором Alpha 7 AI 4K Gen9. Модель поддерживает HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен тремя портами HDMI, портом USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор LG NANO 55" 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LG
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт Magic Remote
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Индонезия
Описание
LG 55NU900B6LA — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Direct LED подсветкой, частотой обновления 60 Гц и процессором Alpha 7 AI 4K Gen9. Модель поддерживает HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен тремя портами HDMI, портом USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG NANO 55" 4K UHD AI 55NU900B6LA.ARU - этот товар вы можете купить по цене 44250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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