Телевизор LG NANO 50" 4K UHD AI 50NU900B6LA.ARU
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 520 руб.
В наличии
Код товара: 750739
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
36 520 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.2х0.77х0.13
Вес, кг.
14.77
Описание товара Телевизор LG NANO 50" 4K UHD AI 50NU900B6LA.ARU
Телевизор LG NANO 50" 4K UHD AI 50NU900B6LA.ARU
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Телевизор LG NANO 50" 4K UHD AI 50NU900B6LA.ARU
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Телевизор LG NANO 50" 4K UHD AI 50NU900B6LA.ARU – стоимость товара 36520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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