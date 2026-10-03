Телевизор LG NANO 43" 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU
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Характеристики
Описание товара Телевизор LG NANO 43" 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU
**Телевизор NANO LED LG 43NU900B6LA.ARU (2026): качество и функциональность в каждом кадре** Погрузитесь в мир ярких и чётких изображений с телевизором LG 43NU900B6LA.ARU! Диагональ экрана — 43 дюйма, разрешение 4K UHD (3840x2160) гарантирует потрясающую детализацию картинки. Технология HDR делает цвета более насыщенными и реалистичными. **Почему стоит выбрать этот телевизор?** * **SmartTV и webOS:** наслаждайтесь широким выбором приложений и сервисов. * **Подключение к Wi-Fi и поддержка Bluetooth:** лёгкий доступ к онлайн-контенту и возможность подключения внешних устройств. * **Удобство управления:** пульт с функцией «аэромышь» позволит управлять телевизором интуитивно и без усилий. * **Много возможностей для подключения устройств:** 3 разъёма HDMI и 1 USB-порт. * **Игровой режим:** улучшенный опыт в играх благодаря специальным настройкам. * **Качественная аудиосистема:** конфигурация 2.0 обеспечит чистое и сбалансированное звучание.
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