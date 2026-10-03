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Телевизор LG NANO 43" 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG NANO 43" 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU

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Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 1
Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 2
Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 3
Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 4
Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 5
Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 6
Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 7
Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 8
Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 9
Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 10
Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 11
Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 12
Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 13
Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 14
Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 15
Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 16
Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 1
  • Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 2
  • Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 3
  • Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 4
  • Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 5
  • Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 6
  • Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 7
  • Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 8
  • Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 9
  • Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 10
  • Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 11
  • Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 12
  • Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 13
  • Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 14
  • Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 15
  • Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 16
  • Телевизор LG NANO 43&quot; 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 580 руб. 
В наличии
Код товара: 750738
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LG NANO 43" 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU
30 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, CI+/PCMCIA, спутниковая антенна (SAT), антенный вход (RF)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.65х0.15
Вес, кг.
8.2

Описание товара Телевизор LG NANO 43" 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU

**Телевизор NANO LED LG 43NU900B6LA.ARU (2026): качество и функциональность в каждом кадре** Погрузитесь в мир ярких и чётких изображений с телевизором LG 43NU900B6LA.ARU! Диагональ экрана — 43 дюйма, разрешение 4K UHD (3840x2160) гарантирует потрясающую детализацию картинки. Технология HDR делает цвета более насыщенными и реалистичными. **Почему стоит выбрать этот телевизор?** * **SmartTV и webOS:** наслаждайтесь широким выбором приложений и сервисов. * **Подключение к Wi-Fi и поддержка Bluetooth:** лёгкий доступ к онлайн-контенту и возможность подключения внешних устройств. * **Удобство управления:** пульт с функцией «аэромышь» позволит управлять телевизором интуитивно и без усилий. * **Много возможностей для подключения устройств:** 3 разъёма HDMI и 1 USB-порт. * **Игровой режим:** улучшенный опыт в играх благодаря специальным настройкам. * **Качественная аудиосистема:** конфигурация 2.0 обеспечит чистое и сбалансированное звучание.

Отзывы о товаре Телевизор LG NANO 43" 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LG
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, CI+/PCMCIA, спутниковая антенна (SAT), антенный вход (RF)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Описание
**Телевизор NANO LED LG 43NU900B6LA.ARU (2026): качество и функциональность в каждом кадре** Погрузитесь в мир ярких и чётких изображений с телевизором LG 43NU900B6LA.ARU! Диагональ экрана — 43 дюйма, разрешение 4K UHD (3840x2160) гарантирует потрясающую детализацию картинки. Технология HDR делает цвета более насыщенными и реалистичными. **Почему стоит выбрать этот телевизор?** * **SmartTV и webOS:** наслаждайтесь широким выбором приложений и сервисов. * **Подключение к Wi-Fi и поддержка Bluetooth:** лёгкий доступ к онлайн-контенту и возможность подключения внешних устройств. * **Удобство управления:** пульт с функцией «аэромышь» позволит управлять телевизором интуитивно и без усилий. * **Много возможностей для подключения устройств:** 3 разъёма HDMI и 1 USB-порт. * **Игровой режим:** улучшенный опыт в играх благодаря специальным настройкам. * **Качественная аудиосистема:** конфигурация 2.0 обеспечит чистое и сбалансированное звучание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG NANO 43" 4K UHD AI 43NU900B6LA.ARU – стоимость товара 30580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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