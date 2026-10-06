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Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
153 350 руб. 
Начислим 2454 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750695
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro
153 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
54.7
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro

Ноутбук Lenovo сочетает компактный экран диагональю 13,3 дюйма с разрешением 1920 ? 1200 — удобно для работы и повседневных задач. 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x помогают уверенно переключаться между приложениями, а SSD объёмом 512 ГБ подойдёт для хранения рабочих файлов и личных материалов. Корпус из алюминия придаёт модели сдержанный современный вид. Windows 11 Home уже готова к повседневному использованию, подсветка клавиатуры пригодится при недостаточном освещении, а сканер отпечатка пальца добавляет удобства при входе в систему. Ноутбук оснащён процессором Intel.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
54.7
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo сочетает компактный экран диагональю 13,3 дюйма с разрешением 1920 ? 1200 — удобно для работы и повседневных задач. 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x помогают уверенно переключаться между приложениями, а SSD объёмом 512 ГБ подойдёт для хранения рабочих файлов и личных материалов. Корпус из алюминия придаёт модели сдержанный современный вид. Windows 11 Home уже готова к повседневному использованию, подсветка клавиатуры пригодится при недостаточном освещении, а сканер отпечатка пальца добавляет удобства при входе в систему. Ноутбук оснащён процессором Intel.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro - по цене 153350 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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