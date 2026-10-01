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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 14" U7-155U/16Gb/512Gb Win11Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 14" U7-155U/16Gb/512Gb Win11Pro

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 14&quot; U7-155U/16Gb/512Gb Win11Pro - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 14&quot; U7-155U/16Gb/512Gb Win11Pro - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 14&quot; U7-155U/16Gb/512Gb Win11Pro - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 14&quot; U7-155U/16Gb/512Gb Win11Pro - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 14&quot; U7-155U/16Gb/512Gb Win11Pro - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad T14s
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 14&quot; U7-155U/16Gb/512Gb Win11Pro - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 14&quot; U7-155U/16Gb/512Gb Win11Pro - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 14&quot; U7-155U/16Gb/512Gb Win11Pro - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 14&quot; U7-155U/16Gb/512Gb Win11Pro - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 14&quot; U7-155U/16Gb/512Gb Win11Pro - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
139 710 руб. 
Начислим 2236 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750692
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 14" U7-155U/16Gb/512Gb Win11Pro
139 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14s
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Втч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 14" U7-155U/16Gb/512Gb Win11Pro

Lenovo ThinkPad T14s Gen5 (артикул 21LTA03NCD)—компактный и надёжный бизнес?ультрабук в строгом чёрном корпусе, который отлично подойдёт тем, кто ценит мобильность без потери производительности. В нём установлен процессор Intel Core Ultra7155U—он уверенно справляется с многозадачностью, работой в тяжёлых приложениях и даже с задачами, связанными с ИИ, благодаря встроенному нейропроцессору.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 14" U7-155U/16Gb/512Gb Win11Pro




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14s
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Втч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo ThinkPad T14s Gen5 (артикул 21LTA03NCD)—компактный и надёжный бизнес?ультрабук в строгом чёрном корпусе, который отлично подойдёт тем, кто ценит мобильность без потери производительности. В нём установлен процессор Intel Core Ultra7155U—он уверенно справляется с многозадачностью, работой в тяжёлых приложениях и даже с задачами, связанными с ИИ, благодаря встроенному нейропроцессору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 14" U7-155U/16Gb/512Gb Win11Pro - по цене 139710 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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