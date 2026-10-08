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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 2
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
183 800 руб. 
Начислим 2941 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750690
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro
183 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
Intel Core Ultra 7 255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
52.5 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro

Современный ноутбук Lenovo с экраном диагональю 14 дюймов и разрешением 2880 ? 1800 — компактный вариант для работы и повседневных задач. Сенсорный экран делает взаимодействие удобным, а подсветка клавиатуры помогает работать при слабом освещении. Windows 11 Pro, SSD-накопитель и оперативная память DDR5 дополняют оснащение. Сканер отпечатка пальца добавляет удобства при входе в систему, а пластиковый корпус делает ноутбук практичным для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
Intel Core Ultra 7 255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
52.5 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Современный ноутбук Lenovo с экраном диагональю 14 дюймов и разрешением 2880 ? 1800 — компактный вариант для работы и повседневных задач. Сенсорный экран делает взаимодействие удобным, а подсветка клавиатуры помогает работать при слабом освещении. Windows 11 Pro, SSD-накопитель и оперативная память DDR5 дополняют оснащение. Сканер отпечатка пальца добавляет удобства при входе в систему, а пластиковый корпус делает ноутбук практичным для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED/U7-255H 32Gb/512Gb Win11Pro - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 183800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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