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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
147 460 руб. 
Начислим 2360 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750688
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro
147 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
57
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro

Ноутбук Lenovo с экраном диагональю 14 дюймов сочетает компактный формат и чёткое изображение с разрешением 2880 ? 1800. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель подойдут для повседневных задач и комфортной работы с несколькими приложениями. Модель работает на Windows 11 Home и оснащена процессором Intel и сканером отпечатка пальца. Пластиковый корпус дополняет практичный ноутбук для дома, учёбы или работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
57
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с экраном диагональю 14 дюймов сочетает компактный формат и чёткое изображение с разрешением 2880 ? 1800. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель подойдут для повседневных задач и комфортной работы с несколькими приложениями. Модель работает на Windows 11 Home и оснащена процессором Intel и сканером отпечатка пальца. Пластиковый корпус дополняет практичный ноутбук для дома, учёбы или работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2.8K U5-225H/16Gb/1Tb Win11Pro - по цене 147460 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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