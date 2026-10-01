Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 850 руб.
В наличии
Код товара: 750683
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95 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Трансформер
Нет
Тип матрицы
IPS
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым экраном сочетает компактный формат и детализированное изображение с разрешением 2880 ? 1800. Он подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач, когда важно удобно разместить ноутбук на столе или взять его с собой. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогут комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD на 512 ГБ обеспечит место для файлов и программ. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home и оснащён процессором AMD. Подсветка клавиатуры пригодится при слабом освещении, а корпус выполнен из пластика.
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Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Трансформер
Нет
Тип матрицы
IPS
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Развернуть
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым экраном сочетает компактный формат и детализированное изображение с разрешением 2880 ? 1800. Он подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач, когда важно удобно разместить ноутбук на столе или взять его с собой. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогут комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD на 512 ГБ обеспечит место для файлов и программ. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home и оснащён процессором AMD. Подсветка клавиатуры пригодится при слабом освещении, а корпус выполнен из пластика.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 95850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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