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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 860 руб. 
Начислим 1470 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750682
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home
91 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8745H
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home

Ноутбук Lenovo сочетает компактность и внушительные возможности для повседневных задач. При диагонали 14 дюймов он весит всего 1,36 кг — его удобно брать с собой, а экран с разрешением 2880 ? 1800 порадует высокой чёткостью изображения. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ дают пространство для комфортной работы с приложениями и файлами. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home и оснащён процессором AMD. Подсветка клавиатуры пригодится, когда вокруг недостаточно света.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8745H
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo сочетает компактность и внушительные возможности для повседневных задач. При диагонали 14 дюймов он весит всего 1,36 кг — его удобно брать с собой, а экран с разрешением 2880 ? 1800 порадует высокой чёткостью изображения. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ дают пространство для комфортной работы с приложениями и файлами. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home и оснащён процессором AMD. Подсветка клавиатуры пригодится, когда вокруг недостаточно света.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb Win11Home - купить по цене 91860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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