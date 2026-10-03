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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16" Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16" Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный

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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 9
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 10
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 11
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 12
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 13
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo Legion
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16&quot; Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
251 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750681
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
Intel Core Ultra 9 275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16" Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный

Ноутбук Lenovo сочетает большой 16-дюймовый экран с разрешением 2560 ? 1600 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Пространства на дисплее достаточно для комфортной работы с несколькими окнами, а внушительный объём памяти пригодится при одновременном запуске разных приложений. Дискретная видеокарта расширяет возможности для задач, связанных с графикой. Подсветка клавиатуры помогает ориентироваться в клавишах при слабом освещении.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16" Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
Intel Core Ultra 9 275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo сочетает большой 16-дюймовый экран с разрешением 2560 ? 1600 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Пространства на дисплее достаточно для комфортной работы с несколькими окнами, а внушительный объём памяти пригодится при одновременном запуске разных приложений. Дискретная видеокарта расширяет возможности для задач, связанных с графикой. Подсветка клавиатуры помогает ориентироваться в клавишах при слабом освещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 16" Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/1Tb SSD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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