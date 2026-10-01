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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16" AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16" AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16&quot; AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16&quot; AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16&quot; AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16&quot; AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16&quot; AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16&quot; AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16&quot; AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16&quot; AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16&quot; AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16&quot; AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16&quot; AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16&quot; AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16&quot; AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16&quot; AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16&quot; AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16&quot; AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750680
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16" AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый

Ноутбук Lenovo с экраном 16 дюймов и разрешением 1920 ? 1200 подходит для работы с документами, таблицами и несколькими окнами одновременно. IPS-матрица и просторная диагональ делают изображение комфортным для повседневных задач. SSD на 512 ГБ обеспечивает место для файлов и программ, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогут работать с несколькими приложениями. Подсветка клавиатуры пригодится при слабом освещении. При диагонали 16 дюймов ноутбук весит 1,73 кг — его удобно брать с собой.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16" AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с экраном 16 дюймов и разрешением 1920 ? 1200 подходит для работы с документами, таблицами и несколькими окнами одновременно. IPS-матрица и просторная диагональ делают изображение комфортным для повседневных задач. SSD на 512 ГБ обеспечивает место для файлов и программ, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогут работать с несколькими приложениями. Подсветка клавиатуры пригодится при слабом освещении. При диагонали 16 дюймов ноутбук весит 1,73 кг — его удобно брать с собой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 16" AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb SSD серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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