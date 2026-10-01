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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 15.3" Intel Core 3 304/8Gb/512Gb SSD серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 15.3" Intel Core 3 304/8Gb/512Gb SSD серый

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 15.3&quot; Intel Core 3 304/8Gb/512Gb SSD серый - фото 2
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 15.3&quot; Intel Core 3 304/8Gb/512Gb SSD серый - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 15.3&quot; Intel Core 3 304/8Gb/512Gb SSD серый - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 15.3&quot; Intel Core 3 304/8Gb/512Gb SSD серый - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 15.3&quot; Intel Core 3 304/8Gb/512Gb SSD серый - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 15.3&quot; Intel Core 3 304/8Gb/512Gb SSD серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 380 руб. 
В наличии
Код товара: 750679
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 15.3" Intel Core 3 304/8Gb/512Gb SSD серый
57 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
304
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
5
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 15.3" Intel Core 3 304/8Gb/512Gb SSD серый

Ноутбук Lenovo с экраном диагональю 15,3 дюйма и разрешением 1920?1200 подойдёт для работы с документами, учёбы и повседневных задач. SSD на 512 ГБ обеспечивает место для файлов и приложений, а 8 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать в привычном режиме. Подсветка клавиатуры пригодится при слабом освещении, встроенный кард-ридер — для работы с картами памяти, а Bluetooth 5.3 — для беспроводного подключения совместимых устройств. Серый цвет придаёт ноутбуку сдержанный вид. Модель поставляется без операционной системы.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 15.3" Intel Core 3 304/8Gb/512Gb SSD серый




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
304
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
5
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с экраном диагональю 15,3 дюйма и разрешением 1920?1200 подойдёт для работы с документами, учёбы и повседневных задач. SSD на 512 ГБ обеспечивает место для файлов и приложений, а 8 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать в привычном режиме. Подсветка клавиатуры пригодится при слабом освещении, встроенный кард-ридер — для работы с картами памяти, а Bluetooth 5.3 — для беспроводного подключения совместимых устройств. Серый цвет придаёт ноутбуку сдержанный вид. Модель поставляется без операционной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 15.3" Intel Core 3 304/8Gb/512Gb SSD серый - стоимость товара 57380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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