Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 15.6" Full HD Intel Core i3 1315U/8Gb/512Gb SSD серый
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Характеристики
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750678
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
2.54
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 15.6" Full HD Intel Core i3 1315U/8Gb/512Gb SSD серый
Ноутбук Lenovo с экраном диагональю 15,6 дюйма подойдёт для работы и повседневных задач. Разрешение 1920 ? 1080 обеспечивает детализированное изображение, а SSD на 512 ГБ даёт место для файлов и программ. 8 ГБ оперативной памяти и процессор Intel составляют практичную основу для ежедневного использования. Устройство поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящую.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Ноутбук Lenovo с экраном диагональю 15,6 дюйма подойдёт для работы и повседневных задач. Разрешение 1920 ? 1080 обеспечивает детализированное изображение, а SSD на 512 ГБ даёт место для файлов и программ. 8 ГБ оперативной памяти и процессор Intel составляют практичную основу для ежедневного использования. Устройство поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящую.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core i3, Для программирования, Без ОС, 8 Гб ОЗУ, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core i3, Для программирования, Без ОС, 8 Гб ОЗУ, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 15.6" Full HD Intel Core i3 1315U/8Gb/512Gb SSD серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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