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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3" Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3" Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 10
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 11
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 12
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 13
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 10
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 11
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 12
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 13
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3&quot; Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 740 руб. 
В наличии
Код товара: 750677
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3" Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый
70 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3" Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый

Ноутбук Lenovo сочетает экран диагональю 15,3 дюйма с разрешением 1920?1200: на нём удобно работать с документами и просматривать контент, а IPS-матрица обеспечивает комфортный обзор. Частота обновления 60 Гц подходит для повседневного использования. Процессор Intel и 8 ГБ оперативной памяти DDR5 — основа для привычных задач и работы с несколькими приложениями.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3" Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo сочетает экран диагональю 15,3 дюйма с разрешением 1920?1200: на нём удобно работать с документами и просматривать контент, а IPS-матрица обеспечивает комфортный обзор. Частота обновления 60 Гц подходит для повседневного использования. Процессор Intel и 8 ГБ оперативной памяти DDR5 — основа для привычных задач и работы с несколькими приложениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R 15.3" Intel Core 5 210H/8Gb/512Gb SSD серый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 70740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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