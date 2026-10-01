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Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver

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Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver - фото 1
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver - фото 2
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver - фото 3
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver - фото 4
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver - фото 5
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver - фото 6
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix Xbook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver - фото 1
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver - фото 2
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver - фото 3
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver - фото 4
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver - фото 5
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver - фото 6
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750671
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Характеристики

Бренд
Infinix
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Infinix Xbook
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
115U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver

Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver

Отзывы о товаре Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Infinix Xbook
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
115U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titanium Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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