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Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver

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Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver - фото 1
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver - фото 2
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver - фото 3
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver - фото 4
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix Xbook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver - фото 1
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver - фото 2
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver - фото 3
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver - фото 4
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 260 руб. 
В наличии
Код товара: 750669
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver
51 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infinix
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix Xbook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver

Ноутбук Infinix сочетает компактный 14-дюймовый формат и небольшой вес — всего 1,18 кг, поэтому его удобно брать с собой. Экран с разрешением 1920?1200 подходит для комфортной работы с документами и другими задачами. 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ дают место для приложений и файлов, а процессор AMD станет основой для повседневной работы и учёбы. Подсветка клавиатуры пригодится при слабом освещении. Серебристый цвет завершает лаконичный образ ноутбука.

Отзывы о товаре Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix Xbook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Infinix сочетает компактный 14-дюймовый формат и небольшой вес — всего 1,18 кг, поэтому его удобно брать с собой. Экран с разрешением 1920?1200 подходит для комфортной работы с документами и другими задачами. 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ дают место для приложений и файлов, а процессор AMD станет основой для повседневной работы и учёбы. Подсветка клавиатуры пригодится при слабом освещении. Серебристый цвет завершает лаконичный образ ноутбука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver - стоимость товара 51260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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