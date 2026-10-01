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Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6" i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6" i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11

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Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 1
Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 2
Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 3
Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 4
Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 5
Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 6
Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 7
Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 8
Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP Victus
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 1
  • Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 2
  • Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 3
  • Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 4
  • Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 5
  • Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 6
  • Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 7
  • Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 8
  • Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6&quot; i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 140 руб. 
Начислим 2051 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750666
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6" i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11
128 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Victus
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6" i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11

Ноутбук HP сочетает удобный экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920 ? 1080 и практичную конфигурацию для повседневных задач. IPS-матрица обеспечивает комфортный просмотр контента, а подсветка клавиатуры помогает работать при недостаточном освещении. Процессор Intel, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и дискретная видеокарта дают возможность уверенно работать в нескольких приложениях. SSD-накопитель объёмом 512 ГБ обеспечивает быстрый отклик системы и место для файлов и программ.

Отзывы о товаре Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6" i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Victus
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP сочетает удобный экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920 ? 1080 и практичную конфигурацию для повседневных задач. IPS-матрица обеспечивает комфортный просмотр контента, а подсветка клавиатуры помогает работать при недостаточном освещении. Процессор Intel, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и дискретная видеокарта дают возможность уверенно работать в нескольких приложениях. SSD-накопитель объёмом 512 ГБ обеспечивает быстрый отклик системы и место для файлов и программ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP Gaming Laptop Victus 15-fa2787nr 15. 6" i7 -13620H 16GB/512GSSD/RTX5060-8GB WIN11 - стоимость товара 128140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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