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Ноутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Silver

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Ноутбук Apple MacBook Air 13&#039;&#039; M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Silver - фото 1
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Ноутбук Apple MacBook Air 13&#039;&#039; M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Apple MacBook Air 13&#039;&#039; M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Silver - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Air 13&#039;&#039; M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
149 950 руб. 
В наличии
Код товара: 750662
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Silver
149 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
Apple M5
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M5 8 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
53.8 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
2.36

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Silver

? Apple MacBook Air M5 - это современный ультратонкий ноутбук, сочетающий высокую производительность, энергоэффективность и передовые технологии Apple Silicon. Устройство доступно в версиях с дисплеем 13 и 15 дюймов и выполнено в прочном алюминиевом корпусе, который отличается минимальным весом и компактными размерами. MacBook Air оснащен ярким дисплеем Liquid Retina с высоким разрешением, широким цветовым охватом и точной цветопередачей, что делает его отличным решением для работы с графикой, мультимедиа и профессиональных задач. Благодаря оптимизированной архитектуре Apple Silicon ноутбук работает практически бесшумно и обеспечивает высокую производительность без активной системы охлаждения. ? В основе ноутбука лежит новый процессор Apple M5 с 4-мя высокопроизводительными и 6-ью энергоэффективными ядрами, что позволяет эффективно выполнять сложные вычисления, обработку видео, программирование и работу с профессиональными приложениями. Чип оснащен улучшенным нейронным ускорителем для задач искусственного интеллекта и машинного обучения, благодаря чему значительно ускоряются операции распознавания изображений, обработки фото и работы с нейросетями. ? По сравнению с предыдущим поколением M4, процессор M5 демонстрирует заметный рост производительности. Он построен на более совершенном 3-нанометровом техпроцессе, что повышает плотность транзисторов и энергоэффективность. В тестах многопоточной производительности M5 показывает примерно до 15% прироста CPU-производительности, а графическая подсистема обеспечивает до 45% более высокую производительность в графике. Кроме того, увеличена пропускная способность памяти примерно на 30%, что положительно влияет на скорость работы с большими файлами и профессиональными приложениями. ? MacBook Air M5 также получил современные коммуникационные технологии и высокую автономность. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, что обеспечивает более стабильное и быстрое беспроводное подключение. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 18 часов автономной работы, позволяя использовать устройство в течение всего рабочего дня без подзарядки. Дополнительно устройство оснащено качественной камерой, системой объемного звучания с поддержкой Dolby Atmos и оптимизированной операционной системой macOS, что делает MacBook Air M5 универсальным инструментом для работы, обучения и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Silver




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
Apple M5
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M5 8 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
53.8 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
? Apple MacBook Air M5 - это современный ультратонкий ноутбук, сочетающий высокую производительность, энергоэффективность и передовые технологии Apple Silicon. Устройство доступно в версиях с дисплеем 13 и 15 дюймов и выполнено в прочном алюминиевом корпусе, который отличается минимальным весом и компактными размерами. MacBook Air оснащен ярким дисплеем Liquid Retina с высоким разрешением, широким цветовым охватом и точной цветопередачей, что делает его отличным решением для работы с графикой, мультимедиа и профессиональных задач. Благодаря оптимизированной архитектуре Apple Silicon ноутбук работает практически бесшумно и обеспечивает высокую производительность без активной системы охлаждения. ? В основе ноутбука лежит новый процессор Apple M5 с 4-мя высокопроизводительными и 6-ью энергоэффективными ядрами, что позволяет эффективно выполнять сложные вычисления, обработку видео, программирование и работу с профессиональными приложениями. Чип оснащен улучшенным нейронным ускорителем для задач искусственного интеллекта и машинного обучения, благодаря чему значительно ускоряются операции распознавания изображений, обработки фото и работы с нейросетями. ? По сравнению с предыдущим поколением M4, процессор M5 демонстрирует заметный рост производительности. Он построен на более совершенном 3-нанометровом техпроцессе, что повышает плотность транзисторов и энергоэффективность. В тестах многопоточной производительности M5 показывает примерно до 15% прироста CPU-производительности, а графическая подсистема обеспечивает до 45% более высокую производительность в графике. Кроме того, увеличена пропускная способность памяти примерно на 30%, что положительно влияет на скорость работы с большими файлами и профессиональными приложениями. ? MacBook Air M5 также получил современные коммуникационные технологии и высокую автономность. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, что обеспечивает более стабильное и быстрое беспроводное подключение. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 18 часов автономной работы, позволяя использовать устройство в течение всего рабочего дня без подзарядки. Дополнительно устройство оснащено качественной камерой, системой объемного звучания с поддержкой Dolby Atmos и оптимизированной операционной системой macOS, что делает MacBook Air M5 универсальным инструментом для работы, обучения и развлечений.
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Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 149950 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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