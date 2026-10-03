Ноутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Midnight
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Midnight
? Apple MacBook Air M5 - это современный ультратонкий ноутбук, сочетающий высокую производительность, энергоэффективность и передовые технологии Apple Silicon. Устройство доступно в версиях с дисплеем 13 и 15 дюймов и выполнено в прочном алюминиевом корпусе, который отличается минимальным весом и компактными размерами. MacBook Air оснащен ярким дисплеем Liquid Retina с высоким разрешением, широким цветовым охватом и точной цветопередачей, что делает его отличным решением для работы с графикой, мультимедиа и профессиональных задач. Благодаря оптимизированной архитектуре Apple Silicon ноутбук работает практически бесшумно и обеспечивает высокую производительность без активной системы охлаждения. ? В основе ноутбука лежит новый процессор Apple M5 с 4-мя высокопроизводительными и 6-ью энергоэффективными ядрами, что позволяет эффективно выполнять сложные вычисления, обработку видео, программирование и работу с профессиональными приложениями. Чип оснащен улучшенным нейронным ускорителем для задач искусственного интеллекта и машинного обучения, благодаря чему значительно ускоряются операции распознавания изображений, обработки фото и работы с нейросетями. ? По сравнению с предыдущим поколением M4, процессор M5 демонстрирует заметный рост производительности. Он построен на более совершенном 3-нанометровом техпроцессе, что повышает плотность транзисторов и энергоэффективность. В тестах многопоточной производительности M5 показывает примерно до 15% прироста CPU-производительности, а графическая подсистема обеспечивает до 45% более высокую производительность в графике. Кроме того, увеличена пропускная способность памяти примерно на 30%, что положительно влияет на скорость работы с большими файлами и профессиональными приложениями. ? MacBook Air M5 также получил современные коммуникационные технологии и высокую автономность. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, что обеспечивает более стабильное и быстрое беспроводное подключение. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 18 часов автономной работы, позволяя использовать устройство в течение всего рабочего дня без подзарядки. Дополнительно устройство оснащено качественной камерой, системой объемного звучания с поддержкой Dolby Atmos и оптимизированной операционной системой macOS, что делает MacBook Air M5 универсальным инструментом для работы, обучения и развлечений.
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