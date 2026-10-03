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Ноутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Midnight купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Midnight

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Ноутбук Apple MacBook Air 13&#039;&#039; M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Midnight - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air 13&#039;&#039; M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Midnight - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air 13&#039;&#039; M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Midnight - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air 13&#039;&#039; M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Midnight - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Apple MacBook Air 13&#039;&#039; M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Midnight - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 660 руб. 
Начислим 2379 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750661
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Midnight
148 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
2.36

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Midnight

? Apple MacBook Air M5 - это современный ультратонкий ноутбук, сочетающий высокую производительность, энергоэффективность и передовые технологии Apple Silicon. Устройство доступно в версиях с дисплеем 13 и 15 дюймов и выполнено в прочном алюминиевом корпусе, который отличается минимальным весом и компактными размерами. MacBook Air оснащен ярким дисплеем Liquid Retina с высоким разрешением, широким цветовым охватом и точной цветопередачей, что делает его отличным решением для работы с графикой, мультимедиа и профессиональных задач. Благодаря оптимизированной архитектуре Apple Silicon ноутбук работает практически бесшумно и обеспечивает высокую производительность без активной системы охлаждения. ? В основе ноутбука лежит новый процессор Apple M5 с 4-мя высокопроизводительными и 6-ью энергоэффективными ядрами, что позволяет эффективно выполнять сложные вычисления, обработку видео, программирование и работу с профессиональными приложениями. Чип оснащен улучшенным нейронным ускорителем для задач искусственного интеллекта и машинного обучения, благодаря чему значительно ускоряются операции распознавания изображений, обработки фото и работы с нейросетями. ? По сравнению с предыдущим поколением M4, процессор M5 демонстрирует заметный рост производительности. Он построен на более совершенном 3-нанометровом техпроцессе, что повышает плотность транзисторов и энергоэффективность. В тестах многопоточной производительности M5 показывает примерно до 15% прироста CPU-производительности, а графическая подсистема обеспечивает до 45% более высокую производительность в графике. Кроме того, увеличена пропускная способность памяти примерно на 30%, что положительно влияет на скорость работы с большими файлами и профессиональными приложениями. ? MacBook Air M5 также получил современные коммуникационные технологии и высокую автономность. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, что обеспечивает более стабильное и быстрое беспроводное подключение. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 18 часов автономной работы, позволяя использовать устройство в течение всего рабочего дня без подзарядки. Дополнительно устройство оснащено качественной камерой, системой объемного звучания с поддержкой Dolby Atmos и оптимизированной операционной системой macOS, что делает MacBook Air M5 универсальным инструментом для работы, обучения и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Midnight




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
? Apple MacBook Air M5 - это современный ультратонкий ноутбук, сочетающий высокую производительность, энергоэффективность и передовые технологии Apple Silicon. Устройство доступно в версиях с дисплеем 13 и 15 дюймов и выполнено в прочном алюминиевом корпусе, который отличается минимальным весом и компактными размерами. MacBook Air оснащен ярким дисплеем Liquid Retina с высоким разрешением, широким цветовым охватом и точной цветопередачей, что делает его отличным решением для работы с графикой, мультимедиа и профессиональных задач. Благодаря оптимизированной архитектуре Apple Silicon ноутбук работает практически бесшумно и обеспечивает высокую производительность без активной системы охлаждения. ? В основе ноутбука лежит новый процессор Apple M5 с 4-мя высокопроизводительными и 6-ью энергоэффективными ядрами, что позволяет эффективно выполнять сложные вычисления, обработку видео, программирование и работу с профессиональными приложениями. Чип оснащен улучшенным нейронным ускорителем для задач искусственного интеллекта и машинного обучения, благодаря чему значительно ускоряются операции распознавания изображений, обработки фото и работы с нейросетями. ? По сравнению с предыдущим поколением M4, процессор M5 демонстрирует заметный рост производительности. Он построен на более совершенном 3-нанометровом техпроцессе, что повышает плотность транзисторов и энергоэффективность. В тестах многопоточной производительности M5 показывает примерно до 15% прироста CPU-производительности, а графическая подсистема обеспечивает до 45% более высокую производительность в графике. Кроме того, увеличена пропускная способность памяти примерно на 30%, что положительно влияет на скорость работы с большими файлами и профессиональными приложениями. ? MacBook Air M5 также получил современные коммуникационные технологии и высокую автономность. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, что обеспечивает более стабильное и быстрое беспроводное подключение. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 18 часов автономной работы, позволяя использовать устройство в течение всего рабочего дня без подзарядки. Дополнительно устройство оснащено качественной камерой, системой объемного звучания с поддержкой Dolby Atmos и оптимизированной операционной системой macOS, что делает MacBook Air M5 универсальным инструментом для работы, обучения и развлечений.
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Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Midnight - данный товар вы можете купить по цене 148660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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