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Ноутбук Acer AL15-21P 15.6" FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer AL15-21P 15.6" FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti

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Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 1
Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 2
Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 3
Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 4
Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 5
Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 6
Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 7
Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 8
Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 9
Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 10
Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 11
Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 12
Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 13
Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 14
Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 15
Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 16
Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 3
  • Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 4
  • Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 5
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  • Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 7
  • Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 8
  • Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 9
  • Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 10
  • Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 11
  • Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 12
  • Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 13
  • Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 14
  • Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 15
  • Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 16
  • Ноутбук Acer AL15-21P 15.6&quot; FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 170 руб. 
Начислим 915 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750657
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Acer AL15-21P 15.6" FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti
57 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3.04

Описание товара Ноутбук Acer AL15-21P 15.6" FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti

Ноутбук Acer с экраном диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920?1080 подойдёт для работы с документами, учёбы и повседневных задач. Процессор AMD и 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают основу для привычной многозадачности, а SSD на 512 ГБ хранит программы и файлы. Bluetooth версии 5.2 позволяет подключать совместимые устройства. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать подходящую.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer AL15-21P 15.6" FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer с экраном диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920?1080 подойдёт для работы с документами, учёбы и повседневных задач. Процессор AMD и 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают основу для привычной многозадачности, а SSD на 512 ГБ хранит программы и файлы. Bluetooth версии 5.2 позволяет подключать совместимые устройства. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать подходящую.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer AL15-21P 15.6" FHD IPS SlimBezel AMD Ryzen 5 40 UMA 8 GB/512GB SSD Silver Plasti - стоимость товара 57170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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