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Уцененный товар Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 750656
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Уцененный товар Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) хорошее состояние, 750656

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
5 390 руб.  5 990 руб. 
В наличии
Код товара: 750656
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) хорошее состояние
5 390 руб. -10%
5 990 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Размеры в упаковке, см
15х11х5
Вес, г.
400

Описание товара Уцененный товар Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектация: роутер в полном комплекте

Отзывы о товаре Уцененный товар Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектация: роутер в полном комплекте
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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