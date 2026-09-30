Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP Arctic Grey 14" IPS 300nits Ryzen 5 7535HS/16Gb/512GB SSD [21MV00A5AK]
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 890 руб.
В наличии
Код товара: 750649
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
76 890 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP Arctic Grey 14" IPS 300nits Ryzen 5 7535HS/16Gb/512GB SSD [21MV00A5AK]
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP Arctic Grey 14" IPS 300nits Ryzen 5 7535HS/16Gb/512GB SSD [21MV00A5AK]
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Lenovo
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP Arctic Grey 14" IPS 300nits Ryzen 5 7535HS/16Gb/512GB SSD [21MV00A5AK]
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP Arctic Grey 14" IPS 300nits Ryzen 5 7535HS/16Gb/512GB SSD [21MV00A5AK] - по цене 76890 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP Arctic Grey 14" IPS 300nits Ryzen 5 7535HS/16Gb/512GB SSD [21MV00A5AK]