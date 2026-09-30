Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition Black 14" 2.8K OLED 500nits Ultra 7 255U/16GB/1TB SSD/W11Pro [21NYSC5G00_PRO]
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
159 410 руб.
В наличии
Код товара: 750648
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
159 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Размеры в упаковке, см
45х30х10
Вес, кг.
2
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition Black 14" 2.8K OLED 500nits Ultra 7 255U/16GB/1TB SSD/W11Pro [21NYSC5G00_PRO]
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition Black 14" 2.8K OLED 500nits Ultra 7 255U/16GB/1TB SSD/W11Pro [21NYSC5G00_PRO]
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Lenovo
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition Black 14" 2.8K OLED 500nits Ultra 7 255U/16GB/1TB SSD/W11Pro [21NYSC5G00_PRO]
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition Black 14" 2.8K OLED 500nits Ultra 7 255U/16GB/1TB SSD/W11Pro [21NYSC5G00_PRO] - по цене 159410 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition Black 14" 2.8K OLED 500nits Ultra 7 255U/16GB/1TB SSD/W11Pro [21NYSC5G00_PRO]