Ноутбук Digma Ascend Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Windows 11 Home grey (DN15P5-ADXW07)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 960 руб.
В наличии
Код товара: 750634
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
46 960 руб.
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Характеристики
Бренд
Digma
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6
Описание товара Ноутбук Digma Ascend Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Windows 11 Home grey (DN15P5-ADXW07)
Ноутбук Digma Ascend Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Windows 11 Home grey (DN15P5-ADXW07)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Digma
Ноутбук Digma Ascend Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Windows 11 Home grey (DN15P5-ADXW07)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук Digma Ascend Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Windows 11 Home grey (DN15P5-ADXW07) - по цене 46960 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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