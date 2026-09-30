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Ноутбук ASUS TUF Gaming FA506NCG-HN330 15.6" FHD Ryzen 7 8845HS/16Gb/SSD512Gb/RTX 3050 4Gb [90NR0JF7-M00SX0] купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS TUF Gaming FA506NCG-HN330 15.6" FHD Ryzen 7 8845HS/16Gb/SSD512Gb/RTX 3050 4Gb [90NR0JF7-M00SX0]

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 760 руб. 
В наличии
Код товара: 750627
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук ASUS TUF Gaming FA506NCG-HN330 15.6" FHD Ryzen 7 8845HS/16Gb/SSD512Gb/RTX 3050 4Gb [90NR0JF7-M00SX0]
85 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming FA506NCG-HN330 15.6" FHD Ryzen 7 8845HS/16Gb/SSD512Gb/RTX 3050 4Gb [90NR0JF7-M00SX0]

Ноутбук ASUS TUF Gaming FA506NCG-HN330 15.6" FHD Ryzen 7 8845HS/16Gb/SSD512Gb/RTX 3050 4Gb [90NR0JF7-M00SX0]

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming FA506NCG-HN330 15.6" FHD Ryzen 7 8845HS/16Gb/SSD512Gb/RTX 3050 4Gb [90NR0JF7-M00SX0]




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Ноутбук ASUS TUF Gaming FA506NCG-HN330 15.6" FHD Ryzen 7 8845HS/16Gb/SSD512Gb/RTX 3050 4Gb [90NR0JF7-M00SX0]
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук ASUS TUF Gaming FA506NCG-HN330 15.6" FHD Ryzen 7 8845HS/16Gb/SSD512Gb/RTX 3050 4Gb [90NR0JF7-M00SX0] - по цене 85760 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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