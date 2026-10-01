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Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6" FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6" FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480]

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Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 7
Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 8
Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 9
Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 10
Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 11
Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 12
Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Asus Vivobook Go
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 7
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 8
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 9
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 10
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 11
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 12
  • Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6&quot; FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750624
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook Go
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6" FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480]

ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 — это ноутбук с 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением, который обеспечивает чёткое изображение, широкие углы обзора и комфортную работу с документами, таблицами и веб-приложениями. В основе конфигурации используется процессор AMD Ryzen 5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти, что подходит для повседневных задач, работы в браузере и базовой многозадачности. Быструю загрузку системы и программ обеспечивает SSD-накопитель объёмом 512 ГБ. Интегрированная графика используется для офисных и мультимедийных сценариев. Корпус выполнен в цвете Mixed Black и оснащён необходимыми интерфейсами для подключения периферийных устройств.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6" FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480]




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook Go
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 — это ноутбук с 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением, который обеспечивает чёткое изображение, широкие углы обзора и комфортную работу с документами, таблицами и веб-приложениями. В основе конфигурации используется процессор AMD Ryzen 5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти, что подходит для повседневных задач, работы в браузере и базовой многозадачности. Быструю загрузку системы и программ обеспечивает SSD-накопитель объёмом 512 ГБ. Интегрированная графика используется для офисных и мультимедийных сценариев. Корпус выполнен в цвете Mixed Black и оснащён необходимыми интерфейсами для подключения периферийных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6" FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480] - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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