Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD [MGEC4HN/A]
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
356 210 руб.
В наличии
Код товара: 750619
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
356 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Apple
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD [MGEC4HN/A]
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD [MGEC4HN/A]
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Бренд
Apple
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD [MGEC4HN/A]
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD [MGEC4HN/A] - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 356210 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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