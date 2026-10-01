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Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3" Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008] купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3" Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008]

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Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3&quot; Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008] - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3&quot; Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008] - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3&quot; Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008] - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3&quot; Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008] - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3&quot; Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008] - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3&quot; Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008] - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3&quot; Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008] - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3&quot; Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008] - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3&quot; Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008] - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3&quot; Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008] - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3&quot; Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008] - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3&quot; Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008] - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3&quot; Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008] - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3&quot; Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008] - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
204 150 руб. 
Начислим 3267 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750617
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3" Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008]
204 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
0
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3" Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008]

Ноутбук Apple MacBook Air M5 оснащен скоростным SSD-накопителем на 512 ГБ с установленной системой macOS. Компьютер на базе нейронного процессора Apple M5 10-core с ОЗУ 24 ГБ не зависает при выполнении вычислений разной сложности. Модель дополнена датчиком внешней освещенности для автоматической подстройки яркости экрана. Ноутбук с пассивной системой охлаждения тихо работает даже под увеличенной нагрузкой. В корпусе предусмотрен магнитный интерфейс MagSafe 3 port для ускоренной зарядки.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3" Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008]




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
0
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Apple MacBook Air M5 оснащен скоростным SSD-накопителем на 512 ГБ с установленной системой macOS. Компьютер на базе нейронного процессора Apple M5 10-core с ОЗУ 24 ГБ не зависает при выполнении вычислений разной сложности. Модель дополнена датчиком внешней освещенности для автоматической подстройки яркости экрана. Ноутбук с пассивной системой охлаждения тихо работает даже под увеличенной нагрузкой. В корпусе предусмотрен магнитный интерфейс MagSafe 3 port для ускоренной зарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3" Liquid Retina M5 10C CPU 10C GPU/24GB/512GB SSD [Z1LW00008] - по цене 204150 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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