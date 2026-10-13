Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2024 Space Black 16" Liquid Retina XDR M4 Pro 14C CPU 20C GPU/24GB/512GB SSD [MX2X3LL/A]
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2024 Space Black 16" Liquid Retina XDR M4 Pro 14C CPU 20C GPU/24GB/512GB SSD [MX2X3LL/A]
Ноутбук Apple MacBook Pro M4 Pro оснащен самой передовой линейкой чипов, когда-либо созданных для профессионального ноутбука. Феноменальная производительность одно- и многопоточного ЦП, более быстрая унифицированная память, улучшенные ускорители машинного обучения - семейство чипов M4 обеспечивает вам такую ??скорость и возможности, о которых вы и не мечтали. А мощный Neural Engine позволяет выполнять такие задачи ИИ, как масштабирование изображений и создание субтитров к видео, а также функции Apple Intelligence на устройстве. Графическая производительность нового уровня. Игра началась Запускайте графически интенсивные рабочие процессы с отзывчивостью, которая идет в ногу с вашим воображением. Семейство чипов M4 оснащено графическим процессором с аппаратно-ускоренным движком трассировки лучей второго поколения, который быстрее визуализирует изображения, поэтому игры кажутся более захватывающими и реалистичными, чем когда-либо. А динамическое кэширование оптимизирует быструю память на чипе, чтобы значительно увеличить среднее использование графического процессора - обеспечивая огромный прирост производительности для самых требовательных профессиональных приложений и игр. Интеллект Apple. Гений в действии Apple Intelligence - это персональная интеллектуальная система, которая помогает вам писать, выражать себя и выполнять задачи без усилий. Благодаря новаторской защите конфиденциальности, она дает вам спокойствие, что никто другой не сможет получить доступ к вашим данным - даже Apple. Мы можем делать это весь день. И ночь Новый MacBook Pro имеет самое длительное время автономной работы среди всех Mac - до 24 часов - и поддерживает быструю зарядку, позволяющую заряжать его до 50 процентов всего за 30 минут. Все модели обеспечивают одинаковую производительность независимо от того, подключены они к сети или нет, поэтому вы можете больше времени уделять выбору розетки для своего любимого устройства, а не для ноутбука. Посмотрите на все это в новом свете Переходите с самой солнечной террасы в самую темную студию с большей легкостью, чем когда-либо. Потрясающий дисплей Liquid Retina XDR обеспечивает пиковую яркость HDR 1600 нит, а теперь обеспечивает яркость до 1000 нит для контента SDR при ярком свете, чтобы вы могли четче видеть то, что находится на экране снаружи. В условиях низкой освещенности он затемняется до 1 нит, чтобы вы могли комфортно работать в темных помещениях. Сделайте это командным выступлением 12-мегапиксельная камера Center Stage поможет вам выглядеть четко при любом освещении. Вместе с передовыми микрофонами и динамиками она позволяет вам управлять совещанием издалека. Center Stage удерживает вас в центре кадра при перемещении. Режим рабочего стола позволяет вам совместно использовать свое рабочее пространство, добавляя совершенно новое измерение и делая ваши видеозвонки более интересными. Студийное качество, тройной микрофонный массив Ваш голос будет звучать кристально чисто во время видеозвонков и записей, а фоновый шум будет сведен к минимуму. Звуковая система с шестью динамиками Две пары низкочастотных динамиков с подавлением силы и два высокочастотных динамика наполняют комнату смелым, насыщенным басами звуком. А Spatial Audio с поддержкой Dolby Atmos создает захватывающий звуковой опыт. Создавайте прочные связи MacBook Pro оснащен множеством портов для подключения высокоскоростных периферийных устройств, управления дисплеями высокого разрешения или прямой выгрузки карт SDXC. Модели с чипами M4 Pro и M4 Max теперь включают Thunderbolt 5, который обеспечивает скорость передачи данных до 120 Гбит/с. MacBook Pro также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для подключения к Интернету и беспроводным устройствам. Управляйте внешними дисплеями Подключите до двух внешних дисплеев высокого разрешения с M4 и M4 Pro или до четырех дисплеев с M4 Max. Никаких компромиссов Безопасность начинается с кремния Apple и распространяется на архитектуру macOS. Эта глубокая интеграция оборудования и программного обеспечения вместе с автоматическими обновлениями программного обеспечения помогает поддерживать MacBook Pro стабильным и защищенным в долгосрочной перспективе. Архитектура безопасности также поддерживает такие функции, как Touch ID, Find My и расширенную защиту от вирусов и вредоносных программ.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2024 Space Black 16" Liquid Retina XDR M4 Pro 14C CPU 20C GPU/24GB/512GB SSD [MX2X3LL/A]