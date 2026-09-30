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Уцененный товар Кронштейн для проектора Holder PR-103-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 750608
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Уцененный товар Кронштейн для проектора Holder PR-103-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон хорошее состояние, 750608

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
1 150 руб.  1 280 руб. 
В наличии
Код товара: 750608
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для проектора Holder PR-103-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон хорошее состояние
1 150 руб. -10%
1 280 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейн для проектора
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
1.4

Описание товара Уцененный товар Кронштейн для проектора Holder PR-103-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, кронштейн, крепления, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Кронштейн для проектора Holder PR-103-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейн для проектора
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, кронштейн, крепления, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Кронштейн для проектора Holder PR-103-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 1150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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