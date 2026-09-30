Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние, 750607
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%4 550 руб. 5 170 руб.
В наличии
Код товара: 750607
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 550 руб. -12%
5 170 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние
Причина уценки: на линзах имеются мелкие царапины Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: очки, чехол
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Причина уценки: на линзах имеются мелкие царапины Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: очки, чехол
Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние - по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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