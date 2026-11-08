Планшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXX) Crystal Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXX) Crystal Blue
Планшет Huawei MatePad SE Цельнометаллический корпус | Безрамочный экран HUAWEI FullView 11 дюймов с поддержкой защиты зрения | Высокоемкая батарея 7700 мА*ч с поддержкой функции быстрой зарядки 22,5 Вт Лёгкий, стильный и компактный Планшет HUAWEI MatePad SE 11' невероятно легкий и тонкий - он весит всего 475 г, его толщина составляет 6,9 мм. Его удобно держать в руках и брать с собой в поездки. Цельнометаллический корпус. Надежный во всем. Планшет с литым цельнометаллическим корпусом не только превосходно выглядит, но и потрясающе прочен благодаря своей форме из высококачественного алюминия с гладкими краями и встроенным модулем камеры. 11-дюймовый экран с поддержкой защиты зрения. Привнесите в жизнь больше красок Экран FHD+ 11 дюймов создает эффект полного погружения — наслаждайтесь ярким и четким отображением контента. Специальная функция защиты зрения снизит нагрузку на глаза и подарит визуальный комфорт использования. Забота о вашем зрении Экран имеет сертификат защиты зрения от синего света и мерцания T?V Rheinland. Наслаждайтесь полным погружением столько, сколько пожелаете. Подстраиваясь под условия окружающего освещения, экран регулирует уровень яркости в режиме реального времени. Вам будет комфортно использовать устройство и в освещенной солнечными лучами комнате, и в темной спальне. Система из четырех динамиков для объемного звучания Благодаря симметричной звуковой системе из четырех динамиков с уникальной настройкой звука от HUAWEI Histen 9.0 планшет поддерживает стабильно высокое качество передачи звука в самых разных сценариях, будь то прослушивание музыки онлайн, просмотр фильмов, игры или онлайн-обучение. Развлечения на весь день Батареи емкостью 7700 мА*ч хватит на целый день использования — можно брать планшет с собой в поездки, не беспокоясь о необходимости подзарядки. Функция быстрой зарядки 22,5 Вт3 позволит быстро восполнить заряд. Источник вдохновения в ваших руках За счет специального дизайна стилуса HUAWEI M-Pen lite его удобно держать — ваша кисть не устанет даже после нескольких часов рисования. С помощью специальной клипсы стилус можно удобно хранить.
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