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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A12X25-LS-PWM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Noctua NF-A12X25-LS-PWM

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750602
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A12X25-LS-PWM
3 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noctua
Вес, г.
5

Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-A12X25-LS-PWM

Вентилятор для корпуса Noctua NF-A12X25-LS-PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Noctua NF-A12X25-LS-PWM




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Характеристики
Бренд
Noctua
Описание
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A12X25-LS-PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Noctua NF-A12X25-LS-PWM - данный товар вы можете купить по цене 3260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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