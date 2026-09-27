Вентилятор 2U для Socket LGA 4677 активный кулер, TDP 270W, NR-FAN2U4677V2
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Характеристики
Совместимость
Intel
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 4677
Скорость вращения вентилятора
8000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 180 руб.
В наличии
Код товара: 750601
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 180 руб.
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Характеристики
Бренд
NegoRack
Совместимость
Intel
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 4677
Количество вентиляторов
1
Скорость вращения вентилятора
8000 об/мин
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Регулятор оборотов (PWM)
да
Тип коннектора
4 pin
Уровень шума
54.34
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
270
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Вентилятор 2U для Socket LGA 4677 активный кулер, TDP 270W, NR-FAN2U4677V2
Активный вентилятор 2U с радиатором и испарителем Для охлаждения процессоров INTEL Сокет: LGA 4677. Активная испарительная камера из 4-х алюминивых трубок, припаянных к многослойному алюминиевому радиатору на медном основании ускоряет охлаждение и обеспечивает эффективный теплоотвод до 270Вт. Термопаста уже нанесена на основание радиатора. Двойной шариковый подшипник снижает уровень шума и повышает долговечность вентилятора.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
NegoRack
Совместимость
Intel
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 4677
Количество вентиляторов
1
Скорость вращения вентилятора
8000 об/мин
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Регулятор оборотов (PWM)
да
Тип коннектора
4 pin
Уровень шума
54.34
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
270
Страна производитель
Китай
Активный вентилятор 2U с радиатором и испарителем Для охлаждения процессоров INTEL Сокет: LGA 4677. Активная испарительная камера из 4-х алюминивых трубок, припаянных к многослойному алюминиевому радиатору на медном основании ускоряет охлаждение и обеспечивает эффективный теплоотвод до 270Вт. Термопаста уже нанесена на основание радиатора. Двойной шариковый подшипник снижает уровень шума и повышает долговечность вентилятора.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Вентилятор 2U для Socket LGA 4677 активный кулер, TDP 270W, NR-FAN2U4677V2 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9180 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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