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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара БП Fujitsu P/N:A3C40175928 P/N sach: S26113-E574-V53
Серверный блок питания Fujitsu DPS?800AB?1 (P/N: A3C40175928 / S26113?E574?V53) — это модульный источник питания мощностью 800 Вт с поддержкой горячей замены, предназначенный для серверов Fujitsu Primergy. Сертификация 80 PLUS Platinum обеспечивает высокий КПД (до 94 % при типичной нагрузке), что снижает тепловыделение и энергопотребление. Блок форм?фактора 1U, оснащён одним встроенным вентилятором, работает от сети 100–240 В переменного тока и выдаёт стабилизированное напряжение 12 В при максимальном токе 65 А. Встроенные защиты — по току (OCP), напряжению (OVP), короткому замыканию (SCP) и перегреву (OTP). Поддерживает резервирование по схеме N+1 / N+N при установке парами в серверном шасси. Совместим с серверами Fujitsu Primergy поколений M1–M4: RX2510, RX2520, RX2530, RX2540, RX2560, RX200 S7, RX300 S7, TX2560.
Серверный блок питания Fujitsu DPS?800AB?1 (P/N: A3C40175928 / S26113?E574?V53) — это модульный источник питания мощностью 800 Вт с поддержкой горячей замены, предназначенный для серверов Fujitsu Primergy. Сертификация 80 PLUS Platinum обеспечивает высокий КПД (до 94 % при типичной нагрузке), что снижает тепловыделение и энергопотребление. Блок форм?фактора 1U, оснащён одним встроенным вентилятором, работает от сети 100–240 В переменного тока и выдаёт стабилизированное напряжение 12 В при максимальном токе 65 А. Встроенные защиты — по току (OCP), напряжению (OVP), короткому замыканию (SCP) и перегреву (OTP). Поддерживает резервирование по схеме N+1 / N+N при установке парами в серверном шасси. Совместим с серверами Fujitsu Primergy поколений M1–M4: RX2510, RX2520, RX2530, RX2540, RX2560, RX200 S7, RX300 S7, TX2560.
БП Fujitsu P/N:A3C40175928 P/N sach: S26113-E574-V53 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 35050 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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