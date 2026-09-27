Сервисный комплект HP CE506A CP3520/CM3530/LJ500 color series (150,000 pages)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
модуль термозакрепления
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
LJ CP3525; CM3530mfp; M551; M575; M570
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 340 руб.
В наличии
Код товара: 750577
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 340 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Тип устройства
модуль термозакрепления
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
LJ CP3525; CM3530mfp; M551; M575; M570
Цвет
черный
Особенности
Ресурс 150000 страниц
Вес, г.
5
Описание товара Сервисный комплект HP CE506A CP3520/CM3530/LJ500 color series (150,000 pages)
Модуль термического закрепления тонера (220 В) HP LLC Печь в сборе для CLJ CP3525/CM3530/M551/M570/M575 (150 000 стр.)
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Бренд
HP
Тип устройства
модуль термозакрепления
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
LJ CP3525; CM3530mfp; M551; M575; M570
Цвет
черный
Особенности
Ресурс 150000 страниц
Модуль термического закрепления тонера (220 В) HP LLC Печь в сборе для CLJ CP3525/CM3530/M551/M570/M575 (150 000 стр.)
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Сервисный комплект HP CE506A CP3520/CM3530/LJ500 color series (150,000 pages) - этот товар вы можете купить по цене 18340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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