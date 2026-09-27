Ролик подачи Xerox 604K20360 для WCP 128/2128/7425/Phaser7700
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
ролик подачи
Совместимость
Xerox
Поддерживаемые модели печатающих устройств
WorkCentre Pro 128, 2128, 7425, Phaser 7700, WorkCentre 7132, 7232, 7242, 5222, 5230, 4250, 4260
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
В наличии
Код товара: 750574
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Доставка в Санкт-Петербурге
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1 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип устройства
ролик подачи
Совместимость
Xerox
Поддерживаемые модели печатающих устройств
WorkCentre Pro 128, 2128, 7425, Phaser 7700, WorkCentre 7132, 7232, 7242, 5222, 5230, 4250, 4260
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Ролик подачи Xerox 604K20360 для WCP 128/2128/7425/Phaser7700
Ролик подачи бумаги Xerox 604K20360 — оригинальная расходная часть для лазерных принтеров и многофункциональных устройств Xerox. Обеспечивает надёжный захват и подачу листов из лотка, предотвращая пропуски, замятия и перекосы. Ресурс ролика — до 200 000 страниц при стандартной загрузке. Совместим с моделями Xerox WorkCentre 128, 2128, 7425, а также Phaser 7700/7760. Идеальное решение для восстановления штатной работы подающего тракта и продления срока службы аппарата.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
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Бренд
Xerox
Тип устройства
ролик подачи
Совместимость
Xerox
Поддерживаемые модели печатающих устройств
WorkCentre Pro 128, 2128, 7425, Phaser 7700, WorkCentre 7132, 7232, 7242, 5222, 5230, 4250, 4260
Страна производитель
Китай
Ролик подачи бумаги Xerox 604K20360 — оригинальная расходная часть для лазерных принтеров и многофункциональных устройств Xerox. Обеспечивает надёжный захват и подачу листов из лотка, предотвращая пропуски, замятия и перекосы. Ресурс ролика — до 200 000 страниц при стандартной загрузке. Совместим с моделями Xerox WorkCentre 128, 2128, 7425, а также Phaser 7700/7760. Идеальное решение для восстановления штатной работы подающего тракта и продления срока службы аппарата.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Ролик подачи Xerox 604K20360 для WCP 128/2128/7425/Phaser7700 - стоимость товара 1160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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