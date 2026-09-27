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Процессор Intel Xeon GOLD 5122 3600/16.5M S3647 OEM CD8067303330702SR3AT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Xeon GOLD 5122 3600/16.5M S3647 OEM CD8067303330702SR3AT

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Процессор Intel Xeon GOLD 5122 3600/16.5M S3647 OEM CD8067303330702SR3AT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Серия процессора
Intel Xeon
Модель
Gold 5122
Socket
LGA 3647
Тип поставки
Tray
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake-SP
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750568
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор Intel Xeon GOLD 5122 3600/16.5M S3647 OEM CD8067303330702SR3AT
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xerox
Серия процессора
Intel Xeon
Модель
Gold 5122
Socket
LGA 3647
Тип поставки
Tray
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake-SP
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L1
64
Объем кэша L2
4
Объем кэша L3
16.5
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
71
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Процессор Intel Xeon GOLD 5122 3600/16.5M S3647 OEM CD8067303330702SR3AT

Процессор Intel Xeon — производительное решение с 4 ядрами и 8 потоками для многозадачной работы. Базовая тактовая частота 3,6 ГГц обеспечивает уверенную обработку повседневных и ресурсоёмких задач, а в режиме Turbo частота достигает 3,7 ГГц. Модель оснащена многоуровневой кэш-памятью: 64 Кб L1, 4 Мб L2 и 16,5 Мб L3. Поддержка памяти DDR4, техпроцесс 14 нм и максимальная рабочая температура 71 °C дополняют сбалансированные характеристики процессора. Установка выполняется в разъём LGA 3647. Тип поставки Tray.



Теги товара: 4 ядерные

Отзывы о товаре Процессор Intel Xeon GOLD 5122 3600/16.5M S3647 OEM CD8067303330702SR3AT




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xerox
Серия процессора
Intel Xeon
Модель
Gold 5122
Socket
LGA 3647
Тип поставки
Tray
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake-SP
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L1
64
Объем кэша L2
4
Развернуть
Объем кэша L3
16.5
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
71
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Xeon — производительное решение с 4 ядрами и 8 потоками для многозадачной работы. Базовая тактовая частота 3,6 ГГц обеспечивает уверенную обработку повседневных и ресурсоёмких задач, а в режиме Turbo частота достигает 3,7 ГГц. Модель оснащена многоуровневой кэш-памятью: 64 Кб L1, 4 Мб L2 и 16,5 Мб L3. Поддержка памяти DDR4, техпроцесс 14 нм и максимальная рабочая температура 71 °C дополняют сбалансированные характеристики процессора. Установка выполняется в разъём LGA 3647. Тип поставки Tray.


Теги товара: 4 ядерные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Xeon GOLD 5122 3600/16.5M S3647 OEM CD8067303330702SR3AT - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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