Печь в сборе Color pro CP5225 CE710-69002/CE710-69010
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
модуль термозакрепления
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
HP Color LaserJet CP5225/CP5225n/CP5225dn/CP5225xh
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 800 руб.
В наличии
Код товара: 750564
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
46 800 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Тип устройства
модуль термозакрепления
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
HP Color LaserJet CP5225/CP5225n/CP5225dn/CP5225xh
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Печь в сборе Color pro CP5225 CE710-69002/CE710-69010
Оригинальная печь в сборе (термоузел) HP Color LaserJet Professional CP5225 предназначена для закрепления тонера в принтерах серии HP Color LaserJet CP5225/CP5225n/CP5225dn/CP5225xh. Ее ресурс составляет около 150 000 страниц
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Бренд
HP
Тип устройства
модуль термозакрепления
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
HP Color LaserJet CP5225/CP5225n/CP5225dn/CP5225xh
Страна производитель
Китай
Оригинальная печь в сборе (термоузел) HP Color LaserJet Professional CP5225 предназначена для закрепления тонера в принтерах серии HP Color LaserJet CP5225/CP5225n/CP5225dn/CP5225xh. Ее ресурс составляет около 150 000 страниц
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Печь в сборе Color pro CP5225 CE710-69002/CE710-69010 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 46800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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