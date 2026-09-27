Монитор LCD РУСЛАН М24/75/1080 [RUS-M24-695942] {23.8", 1920x1080, 75Гц, IPS, 16:9, 3мс, VGA,HDMI,DP, 1000:1, 178/178, 300cd, 2x 3Вт, VESA 100x100, Вн
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 980 руб.
В наличии
Код товара: 750557
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 980 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Монитор LCD РУСЛАН М24/75/1080 [RUS-M24-695942] {23.8", 1920x1080, 75Гц, IPS, 16:9, 3мс, VGA,HDMI,DP, 1000:1, 178/178, 300cd, 2x 3Вт, VESA 100x100, Вн
Монитор LCD РУСЛАН М24/75/1080 [RUS-M24-695942] {23.8", 1920x1080, 75Гц, IPS, 16:9, 3мс, VGA,HDMI,DP, 1000:1, 178/178, 300cd, 2x 3Вт, VESA 100x100, Вн
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор LCD РУСЛАН М24/75/1080 [RUS-M24-695942] {23.8", 1920x1080, 75Гц, IPS, 16:9, 3мс, VGA,HDMI,DP, 1000:1, 178/178, 300cd, 2x 3Вт, VESA 100x100, Вн
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор LCD РУСЛАН М24/75/1080 [RUS-M24-695942] {23.8", 1920x1080, 75Гц, IPS, 16:9, 3мс, VGA,HDMI,DP, 1000:1, 178/178, 300cd, 2x 3Вт, VESA 100x100, Вн - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор LCD РУСЛАН М24/75/1080 [RUS-M24-695942] {23.8", 1920x1080, 75Гц, IPS, 16:9, 3мс, VGA,HDMI,DP, 1000:1, 178/178, 300cd, 2x 3Вт, VESA 100x100, Вн