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Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27AQML1A черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000:1 400cd 178гр/178гр 2560x1440 260Hz DP 2K USB 6.4кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27AQML1A черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000:1 400cd 178гр/178гр 2560x1440 260Hz DP 2K USB 6.4кг

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 920 руб. 
Начислим 751 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750554
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27AQML1A черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000:1 400cd 178гр/178гр 2560x1440 260Hz DP 2K USB 6.4кг
46 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Вес, г.
5

Описание товара Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27AQML1A черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000:1 400cd 178гр/178гр 2560x1440 260Hz DP 2K USB 6.4кг

Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27AQML1A черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000:1 400cd 178гр/178гр 2560x1440 260Hz DP 2K USB 6.4кг

Отзывы о товаре Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27AQML1A черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000:1 400cd 178гр/178гр 2560x1440 260Hz DP 2K USB 6.4кг




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27AQML1A черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000:1 400cd 178гр/178гр 2560x1440 260Hz DP 2K USB 6.4кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27AQML1A черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000:1 400cd 178гр/178гр 2560x1440 260Hz DP 2K USB 6.4кг - стоимость товара 46920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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